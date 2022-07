Рынок акций США снизился вслед за акциями Walmart

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник из-за резкого ухудшения прогноза прибыли ведущего ритейлера Walmart Inc..

Бумаги Walmart подешевели на 7,6%. Компания сообщила, что ожидает снижения скорректированной прибыли в расчете на акцию на 8-9% во втором финквартале и на 11-13% в текущем фингоду. Ранее Walmart прогнозировала слабый рост показателя по итогам квартала и снижение на 1% по итогам фингода.

Компания опубликует квартальную отчетность 16 августа.

"Инфляция вредит Walmart, крупнейшему работодателю в стране, который предупредил, что потребители вынуждены сокращать расходы, - написала старший стратег Quill Intelligence Даниэль Димартино Бут. - Под угрозой продажи всего, кроме предметов первой необходимости".

Помимо отчетности, важнейшим событием для глобальных рынков на этой неделе является заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что по итогам заседания руководство Центробанка примет решение повысить ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, хотя существует некоторая вероятность подъема сразу на 100 б.п.

Также во вторник инвесторы реагировали на ряд макроэкономических статданных.

Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем продажи новых домов упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тысяч в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце на 5,2%, до 660 тысяч.

В годовом выражении реализация новых домов упала на 17,4%.

Цена бумаг Coca-Cola Co. выросла на 1,6%. Ведущий производитель безалкогольных напитков в мире сократил чистую прибыль во втором квартале 2022 года примерно на четверть, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость General Electric Co. подскочила на 4,6% после того, как компания отчиталась о намного лучших, чем ожидалось, скорректированной прибыли и выручке в минувшем квартале.

Акции крупнейшего американского автопроизводителя General Motors подешевели на 3,4% на новости, что компания сократила чистую прибыль на 40% в апреле-июне, при этом скорректированный показатель не оправдал ожиданий рынка.

Котировки McDonald's Corp. повысились на 2,7%, хотя сеть ресторанов быстрого обслуживания сократила чистую прибыль во втором квартале в 1,9 раза, списав $1,2 млрд в связи с продажей российского бизнеса.

Капитализация службы экспресс-доставки United Parcel Service упала на 3,4%, несмотря на то, что скорректированная прибыль и выручка компании оказались чуть выше прогнозов рынка в минувшем квартале.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,71% - до 31761,54 пункта.

В числе лидеров снижения в индексе, помимо Walmart, оказались бумаги Salesforce Inc. и Nike Inc., подешевевшие примерно на 3,8%. Лидерами роста стали акции 3M Co., также обнародовавшей сильную квартальную отчетность - котировки выросли на 4,9%.

Standard & Poor's 500 понизился на 1,15% - до 3921,05 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,87% и составил 11562,57 пункта.