В июне Росстат отметил спад выпуска по базовым видам деятельности на 4,5%

В мае снижение составляло 3,2%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июне 2022 года снизился на 4,5% в годовом выражении после сокращения на 3,2% в мае, на 2,4% в апреле, повышения на 1,9% в марте, на 5,4% в феврале и 8,1% в январе 2022 года, сообщил в среду Росстат.

За II квартал 2022 года показатель сократился на 3,4%, в целом за первое полугодие 2022 года - вырос на 0,6% в годовом сравнении.

Как сообщалось, в целом за 2021 год выпуск по базовым отраслям увеличился на 5,9% после падения на 2,4% в 2020 году.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в стране в июне 2022 года снизилось на 1,8% в годовом выражении (за полугодие - рост на 2%).

Грузоперевозки сократились в июне на 5,8% (за шесть месяцев - рост на 0,5%).

Оборот розничной торговли в июне в годовом выражении упал на 9,6% (за январь-июнь - снижение на 3,4%), оптовая торговля в апреле сократилась на 18,3% (за январь-июнь снизилась на 6,8%).

Объем производства продукции сельского хозяйства вырос в июне на 2,1% (за полугодие - на 2,2%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в июне вырос на 0,1% (за январь-июнь - на 4%).