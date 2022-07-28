Рост LfL-продаж дискаунтеров "Магнита" превысил 60%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рост сопоставимых продаж (LfL) дискаунтеров "Магнита" превысил 60% (включая новые открытия и магазины, переформатированные из других форматов).

"Магнит" начал тестировать формат дискаунтеров "Моя цена" в июле 2020 года "в качестве ответной меры на быстро меняющуюся экономическую ситуацию".

На конец июня сеть объединяла 375 дискаунтеров против 74 годом ранее. Во II квартале "Магнит" открыл 102 дискаунтера, включая 71 новый и 31 переформатированный из магазинов у дома, говорится в сообщении компании.

Средний чек (без НДС) в дискаунтерах во II квартале увеличился на 23,4% и составил 307 рублей.

Концепция дискаунтеров "Магнита" ориентирована на покупателей, чувствительных к цене, совершающих частые небольшие покупки традиционного ассортимента товаров или приобретающих продукцию впрок.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки.

Выручка ритейлера во II квартале выросла на 38,7%, до 588,6 млрд рублей. LfL-продажи повысились на 13,1% на фоне роста среднего чека на 15% и снижения трафика на 1,6%.