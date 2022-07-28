Прибыль Keurig Dr Pepper упала более чем в два раза во II кв., несмотря на рост выручки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper Inc. во втором квартале сократил чистую прибыль более чем в два раза, несмотря на увеличение выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $218 млн, или 15 центов в расчете на акцию, по сравнению с $448 млн, или 31 центом на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель составил 39 центов, совпав с прогнозами аналитиков.

При этом выручка увеличилась на 13,2% в годовом выражении, до $3,55 млрд, и превзошла прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $3,38 млрд.

Продажи кофе и кофемашин во втором квартале выросли на 8,5% - до $1,2 млрд, пакетированных напитков - на 12,8%, до $1,69 млрд. Доход от реализации концентратов подскочил на 22,7% и достиг $460 млн, сообщается в отчетности.

Котировки акций Keurig Dr Pepper растут на 0,7% в начале торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 1,4%, до $52,6 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 снизился на 16%.

Производитель выпускает такие газированные напитки, как Dr Pepper, 7UP и Schweppes.