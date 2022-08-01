Рубль открыл первые торги месяца сильным падением к доллару и евро

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро сильно выросли на Московской бирже в понедельник утром, рубль упал к бивалютной корзине в ожидании дальнейших действий российских властей по нормализации его курса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,31 - 62,22 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,1275 руб. (+50,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 63,265 руб. (+79,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 63,69 коп. к уровню закрытия 29 июля, до 62,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 81,74 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 69,55 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро на старте первых торгов месяца в ожидании дальнейших действий российских властей по нормализации его курса. Так, ЦБ РФ в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций с 1 августа повышает нормативы обязательных резервов.

В частности, на 1 процентный пункт (п.п.), до 3%, будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов по рублевым обязательствам остаются без изменения. Кроме того, для всех банков на 1 п.п. будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, до 5%. Для небанковских кредитных организаций нормативы повысятся на 3 п.п.

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московской биржи") со 2 августа перестанет открывать новые счета в евро. Таким образом, в НРД можно будет открыть счет в девяти валютах: российском и белорусском рубле, американском, гонконгском и канадском долларе, китайском юане, тенге, швейцарском франке и фунте стерлингов.

Участники глобального рынка пересматривают свои прогнозы относительно дальнейшей траектории ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), пишет Trading Economics. На прошлой неделе свежие статистические данные указали на снижение объема ВВП США по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Данные о ВВП были опубликованы на следующий день после того, как Федрезерв повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания. В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о том, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики могут быть замедлены в случае ослабления американской экономики.

Нефтяные котировки снижаются утром в понедельник, инвесторы ждут очередного заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени составляет $103,27 за баррель, что на 0,67% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,63 за баррель, что на 1% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится на этой неделе в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США наращивать производство сильнее.

Между тем рынок сохраняет беспокойство по поводу перспектив глобального экономического роста в будущем. Многие эксперты прогнозируют наступление рецессии, что может привести к падению спроса на нефть. На прошлой неделе стало известно, что ВВП США во втором квартале снизился на 0,9%, тогда как аналитики ожидали роста. Показатель падает второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

В то же время индекс активности промышленного сектора в Китае, одном из крупнейших потребителей нефти, в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост активности от снижения. Падение обусловлено беспокойством предприятий по поводу спорадических вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых городах страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации в мире.