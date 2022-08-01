Полугодовая чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ выросла в 3,7 раза

После публикации отчета акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 2,6%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за I полугодие составила 520,5 млрд рублей, что в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла в 1,9 раза, до 1,7 трлн рублей, себестоимость увеличилась в 1,5 раза, до 1 трлн рублей.

Проценты к получению увеличились в 2 раза и составили 20,7 млрд рублей, прочие расходы выросли в 5 раз, до 115,2 млрд рублей.

На публикации отчета акции "ЛУКОЙЛа" на "Мосбирже" подорожали на 2,6%, до 3978 рублей за штуку.