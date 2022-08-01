ХКФ банк собрался получить лицензию на операции с драгметаллами

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Участники ХКФ банка приняли решение расширить деятельность кредитной организации путем получения лицензии на осуществление банковских операций с драгоценными металлами, говорится в материалах ХКФ.

Собрание участников состоялось 28 июля.

Банк считает это направление перспективным и планирует в нем работать, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ХКФ банка. Конкретные шаги будут озвучены позже.

В связи с планируемым получением лицензии на осуществление банковских операций с драгоценными металлами участники банка утвердили бизнес-план ХКФ банка на 2022-2024 годы в новой редакции.

Весной на фоне отмены НДС на покупку драгметаллов в слитках и введения ограничения Банком России на снятие физлицами наличной валюты существенно вырос спрос населения на обезличенные металлические счета и драгметаллы в слитках (в частности, на золото и серебро).

По итогам 2021 года ХКФ банк занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

До июня 2022 года ХКФ банк являлся дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF. Ее крупнейшим бенефициаром был чешский предприниматель Петр Келлнер, погибший в авиакатастрофе в марте 2021 года.

PPF Group и Home Credit в середине мая 2022 года заключили соглашения по продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских индивидуальных инвесторов во главе с бывшим руководителем "РТС" Иваном Тырышкиным.

В июне Home Credit сократила доли в российском ХКФ банке, СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи" с 50,5% до 49,5%, утратив контроль.