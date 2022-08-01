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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 4,3%, в III квартале – в 7%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк России оценил падение экономики РФ во втором квартале 2022 года в 4,3%, в третьем квартале снижение оценивается в 7%. Такие данные содержатся в июльском докладе о денежно-кредитной политике.

Минэкономразвития ранее оценило снижение ВВП РФ по итогам II квартала на уровне 4%.

Годовая инфляция в третьем квартале, по оценке ЦБ, составит 14,5%.

ЦБ 22 июля обновил прогноз, улучшив ожидания по динамике ВВП в текущем году до минус 4-6% с минус 8-10% (апрельский прогноз). Прогноз ЦБ по инфляции в РФ на 2022 год понижен до 12-15% с 14-17%, ожидавшихся в июне.

ЦБ РФ
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