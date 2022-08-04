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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Акционеры Tesla в четверг могут одобрить сплит акций "3 к 1"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Акционеры американского производителя электромобилей Tesla Inc. на годовом собрании 4 августа могут одобрить проведение сплита акций с коэффициентом "3 к 1". Это станет вторым дроблением за два года, отмечает The Wall Street Journal. Цена акций Tesla за это время выросла примерно вдвое.

Снижение стоимости акций в результате сплита сделает их более доступными для сотрудников и индивидуальных инвесторов, полагают в компании.

В августе 2020 года Tesla провела сплит обыкновенных акций из расчета "5 к 1". Тогда каждый акционер компании получил дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую принадлежащую ему бумагу.

Ларри Эллисон, один из основателей Oracle Corp., не стал выдвигать свою кандидатуру для переизбрания в совет директоров Tesla, сообщает также WSJ. В результате число членов этого органа может сократиться до семи с нынешних восьми. Эллисон вошел в состав совета в 2018 году.

Капитализация Tesla с начала 2022 года снизилась на 11,3%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 12,8%.

Tesla США Ларри Эллисон Oracle Corp
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