Объем закупок госкомпаний РФ у субъектов МСП в I полугодии снизился на 42%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Госкомпании в I половине текущего года заключили с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) 391,6 тыс. договоров на 2,1 трлн рублей, что на 42% меньше аналогичного показателя прошлого года (3,6 трлн рублей), говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок.

По результатам закупок, проводившихся только среди субъектов МСП (так называемые, спецторги), было заключено 235,7 тыс. договоров на 1,2 трлн рублей против 211,4 тыс. договоров на 1,3 трлн рублей в I половине прошлого года. При этом 62,6 тыс. договоров на 495 млрд рублей были заключены по результатам закупок, проводившихся в конце прошлого года.

Также в отчетном периоде госкомпании расторгли 33 тыс. договоров на 176 млрд рублей.

Всего за первые 6 месяцев текущего года госкомпании разместили 234,3 тыс. извещений о проведении закупок только у субъектов МСП на общую сумму 1,097 трлн рублей. Годом ранее госкомпании объявляли о проведении 1805 тыс. спецторгов на 970 млрд рублей.

Из них состоявшимися были названы только 115,8 тыс. закупок на 481 млрд рублей. Несостоявшимися были названы 80,6 тыс. спецторгов на 397 млрд рублей.

Кроме того, еще 1,1 тыс. извещений госкомпаний о проведении закупок включали в себя требования о привлечении субъектов МСП. Общий объем этих закупок составил 157 млрд рублей.

В отчете Минфина отмечается, что "Корпорация МСП" (осуществляет мониторинг закупок крупнейшими госкомпаниями у субъектов МСП) и региональные власти проводили оценку и мониторинг соответствия закупок госкомпаний в части соблюдения годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов МСП. Такой контроль осуществляется в отношении 90 компаний и организаций. Объем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, согласно планам закупок этих заказчиков на текущий год, составил 369 млрд рублей. В том числе у субъектов МСП - на 31 млрд рублей.

Как сообщалось, всего за первые 6 месяцев текущего года госкомпании заключили 790,5 тыс. договоров на 5,4 трлн рублей. При этом только 360,6 тыс. договоров на 2,2 трлн рублей были заключены по результатам закупок, проведенных в I половине текущего года.