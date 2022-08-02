EBITDA "Норникеля" в I полугодии упала на 16% г/г до $4,8 млрд

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - EBITDA "Норильского никеля" в первом полугодии 2022 года составила $4,8 млрд, что на 16% ниже уровня годичной давности, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по EBITDA составлял $5,1 млрд.

Снижение показателя вызвано повышением себестоимости, что обусловлено ростом расходов на персонал и увеличением НДПИ. Рентабельность EBITDA составила 53% по сравнению с 64% годом ранее.

Консолидированная выручка составила $9 млрд, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консенсус-прогноз по выручке составлял $9,2 млрд.

Эффект более высокой цены на цветные металлы, а также рост объема производства, вызванный устранением последствий аварий на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" и Норильской обогатительной фабрике, был нивелирован снижением цены на палладий и снижением объемов продаж из-за нарушения логистических цепочек в 2022 году и реализации металлов с остатка в 2021 году, пояснила компания.

Объем капитальных вложений за полугодие увеличился на 83%, до $1,8 млрд, благодаря плановому росту инвестиций в ключевые экологические и горно-металлургические проекты, а также капитализируемые ремонты.

Годовой прогноз по капвложениям составляет $3,5-4 млрд, следует из презентации компании. Ранее компания прогнозировала capex в 2022 г на уровне $4 млрд. Среднесрочные и долгосрочные планы по капвложениям уточняются, отметила ГМК. Прогноз инвестиций зависит от ряда факторов, включая колебания валютных курсов, доступность поставщиков, а также проработку альтернативных проектных решений (при необходимости), говорится в презентации.

"Введение добровольных ограничительных мер рядом зарубежных поставщиков запасных частей, материалов, оборудования и технологий создало для "Норникеля" новые вызовы для реализации стратегической инвестиционной программы. Мы прикладываем максимальные усилия для смягчения воздействия таких ограничений на реализацию наших долгосрочных планов, при этом видим риски того, что некоторые из этих планов не будут исполнены в заранее заявленные сроки", - прокомментировал ситуацию президент компании Владимир Потанин.

"Наш основной фокус сместился на разработку новых логистических маршрутов и поиск новых поставщиков запасных частей и оборудования с целью поддержания стабильной операционной деятельности и минимизации негативного влияния на наш персонал и ключевых стейкхолдеров", - добавил он.

"Ограничительные меры экономического характера, введенные рядом стран против России, создают риски для производственной, сбытовой и инвестиционной деятельности компании. Для их минимизации "Норникель" разработал соответствующие мероприятия и организовал работу по импортозамещению необходимых товаров и услуг с альтернативными поставщиками", - подчеркнула компания.

Свободный денежный поток в первом полугодии сократился на 25% год-к-году, до $1,1 млрд, прежде всего за счет снижения EBITDA, увеличения оборотного капитала и роста капзатрат.

Чистый оборотный капитал вырос до $3,8 млрд, в основном за счет значительного укрепления курса рубля, роста запасов металлопродукции, материалов и запасных частей, а также амортизации авансов от покупателей и сокращения услуг факторинга, отметила компания.

Чистый долг "Норникеля" вырос в 2 раза, до $10,2 млрд, вследствие снижения свободного денежного потока, а также выплаты дивидендов за 2021 год общей суммой около $6,2 млрд.

При этом, соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2022 года составило 1,1x. Компания продолжает исполнять свои долговые обязательства в полном объеме, заверил "Норникель".