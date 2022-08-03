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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

В Сейме Литвы обсудят вопрос о присутствии литовского бизнеса в России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы 3 августа рассмотрит вопрос о влиянии на национальную безопасность присутствия литовского бизнеса в России и обсудит, как его ограничить.

Об этом председатель комитета Лауринас Касчюнас сообщил BNS.

"В общих чертах (нужно - ИФ) посмотреть, как, например, политики, у которых есть бизнес, должны вести себя в таких ситуациях и тому подобное, какое это оказывает воздействие на устойчивость нашей политической системы. (. . .) Рассмотрим со всех сторон", - отметил он.

На заседание комитета приглашены юристы, представители Службы расследования финансовых преступлений, Департамента госбезопасности, эксперт по международной политике Марюс Лауринавичюс.

По данным Литовско-российского совета по бизнесу, в феврале 2022 года в России было зарегистрировано более 300 предприятий с литовским капиталом.

Литва Сейм Марюс Лауринавичюс Лауринас Касчюнас
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