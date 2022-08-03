Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Минсельхоз предложил сделать пошлину на экспорт сои постоянной

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает сделать пошлину на экспорт сои постоянной, на экспорт рапса - продлить на один год.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте проектов правовых актов.

В настоящее время эти пошлины действуют до 31 августа 2022 года.

Пошлина на экспорт рапса составляет 30%, но не менее 165 евро за тонну, сои - 20%, но не менее $100 за тонну. Они действуют с 1 июля 2021 года.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предлагаемые меры принимаются для обеспечения загрузки отечественных предприятий, перерабатывающих масличные культуры, сырьем. Это позволит сохранить продовольственную безопасность внутреннего рынка.

ЭкономикаЭксперты сочли, что рублевые пошлины на экспорт зерна из РФ снижают нагрузку на аграриевЧитать подробнее

В настоящее время также действует экспортная пошлина на подсолнечник в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, но экспорт подсолнечника запрещен до 31 августа 2022 года. Как заявляла первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в конце мая, запрет в конце августа снят не будет. "Не будет снят, пока не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке", - говорила она.

Между тем, эксперты прогнозируют в этом году рекордный сбор масличных культур в РФ.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор подсолнечника составит 16 млн тонн, но может быть и больше. В 2021 году его было собрано 15,5 млн тонн. Сбор сои может увеличиться с 4,76 млн до 5,4 млн тонн, рапса - с 2,8 млн до 3,6 млн тонн, масличного льна - с 1,295 млн до 1,5 млн тонн. Общее производство масличных культур оценивается в 26,89 млн тонн против 24,843 млн тонн годом ранее.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Huawei остановил продажи в РФ через свой интернет-магазин

Huawei остановил продажи в РФ через свой интернет-магазин

ОПЕК+ объяснила осторожный рост квот недостатком свободных мощностей

Страны ОПЕК+ решили повысить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч б/с

"Мосбиржа" начала торги облигациями в юанях

"Мосбиржа" начала торги облигациями в юанях

Болгария попросила "Газпром" изменить условия контракта о поставках газа

Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });