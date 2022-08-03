Минсельхоз предложил сделать пошлину на экспорт сои постоянной

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает сделать пошлину на экспорт сои постоянной, на экспорт рапса - продлить на один год.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте проектов правовых актов.

В настоящее время эти пошлины действуют до 31 августа 2022 года.

Пошлина на экспорт рапса составляет 30%, но не менее 165 евро за тонну, сои - 20%, но не менее $100 за тонну. Они действуют с 1 июля 2021 года.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предлагаемые меры принимаются для обеспечения загрузки отечественных предприятий, перерабатывающих масличные культуры, сырьем. Это позволит сохранить продовольственную безопасность внутреннего рынка.

В настоящее время также действует экспортная пошлина на подсолнечник в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, но экспорт подсолнечника запрещен до 31 августа 2022 года. Как заявляла первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в конце мая, запрет в конце августа снят не будет. "Не будет снят, пока не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке", - говорила она.

Между тем, эксперты прогнозируют в этом году рекордный сбор масличных культур в РФ.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор подсолнечника составит 16 млн тонн, но может быть и больше. В 2021 году его было собрано 15,5 млн тонн. Сбор сои может увеличиться с 4,76 млн до 5,4 млн тонн, рапса - с 2,8 млн до 3,6 млн тонн, масличного льна - с 1,295 млн до 1,5 млн тонн. Общее производство масличных культур оценивается в 26,89 млн тонн против 24,843 млн тонн годом ранее.