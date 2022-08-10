Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 10 августа повысили до 5219,6 рублей за тонну

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 10 августа повышена почти на 13%, до 5219,6 рублей с 4626,8 рублей за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень выросла до 3504,9 рублей с 2945,4 рублей за тонну, на кукурузу - до 3802,8 рублей с 3311,4 рублей.

Новые ставки пошлин будут действовать по 16 августа включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $364,9 за тонну на пшеницу ($371,9 неделей ранее), $310,6 - на ячмень ($311,2), $317,6 - на кукурузу ($320,2).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тысяч рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из 31 района Молдавии

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });