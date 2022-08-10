Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 10 августа повысили до 5219,6 рублей за тонну

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 10 августа повышена почти на 13%, до 5219,6 рублей с 4626,8 рублей за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень выросла до 3504,9 рублей с 2945,4 рублей за тонну, на кукурузу - до 3802,8 рублей с 3311,4 рублей.

Новые ставки пошлин будут действовать по 16 августа включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $364,9 за тонну на пшеницу ($371,9 неделей ранее), $310,6 - на ячмень ($311,2), $317,6 - на кукурузу ($320,2).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тысяч рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".