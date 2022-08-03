Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

В июле замедлился прирост числа физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле увеличилось на 385,9 тысячи, до 20,8 млн человек, говорится в пресс-релизе биржи.

Их прирост замедлился в 1,6 раза по сравнению с данными за июнь, когда число физлиц с брокерскими счетами выросло на 629,2 тысячи (в мае их количество увеличилось на 482 тысячи).

Всего физлица на конец месяца открыли 34,8 млн счетов.

Сделки на фондовом рынке в июле совершили более 1,9 млн человек.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке "Московской биржи" в июле и июне 2022 года:

июль июнь
Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 20,8 млн 20,4 млн
Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 1,9 млн 1,9 млн
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 77% 74%
Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 25,7% 25,2%
Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 26,6% 10,6%
Доля частных инвесторов на срочном рынке 72,7% 72%
Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,6 млн Более 5,5 млн
Оборот по ИИС с начала года 1,1 трлн руб. 961,3 млрд руб.
Доля операций с акциями в обороте по ИИС 88,5% 88,7%
Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 3,8% 3,5%
Доля операций с биржевыми фондами в обороте по ИИС 7,7% 7,8%

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в июле были акции "Газпрома" (28,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (21,7% и 6,2% соответственно), акции "Норникеля" (10,7%), "ЛУКОЙЛа" (8,9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,7%), акции "Яндекса" (5,3%), "Роснефти" (4,8%), "МТС" (4,3%) и "Магнита" (3,7%).

В июле в топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (21%), активы денежного рынка LQDT (16,7%), фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (10,1%), фонды на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" SBMX (9,7%) и EQMX (9,4%), фонд инвестиций в золотые слитки GOLD (8,2%), в золото TGLD (8%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (7,6%), в акции, облигации и физическое золото TEUR (4,7%), фонд на Индекс корпоративных облигаций Московской биржи OBLG (4,5%).

Мосбиржа ИИС Газпром Сбербанк Норникель Сургутнефтегаз Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины на "СП-1" из-за действий Siemens

"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины на "СП-1" из-за действий Siemens

Новый оператор "Сахалина-2" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

Huawei остановил продажи в РФ через свой интернет-магазин

Huawei остановил продажи в РФ через свой интернет-магазин

ОПЕК+ объяснила осторожный рост квот недостатком свободных мощностей

Страны ОПЕК+ решили повысить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч б/с

"Мосбиржа" начала торги облигациями в юанях

"Мосбиржа" начала торги облигациями в юанях

Болгария попросила "Газпром" изменить условия контракта о поставках газа

Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });