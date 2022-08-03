В июле замедлился прирост числа физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле увеличилось на 385,9 тысячи, до 20,8 млн человек, говорится в пресс-релизе биржи.

Их прирост замедлился в 1,6 раза по сравнению с данными за июнь, когда число физлиц с брокерскими счетами выросло на 629,2 тысячи (в мае их количество увеличилось на 482 тысячи).