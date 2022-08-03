В июле замедлился прирост числа физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже"
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле увеличилось на 385,9 тысячи, до 20,8 млн человек, говорится в пресс-релизе биржи.
Их прирост замедлился в 1,6 раза по сравнению с данными за июнь, когда число физлиц с брокерскими счетами выросло на 629,2 тысячи (в мае их количество увеличилось на 482 тысячи).
Всего физлица на конец месяца открыли 34,8 млн счетов.
Сделки на фондовом рынке в июле совершили более 1,9 млн человек.
Показатели операций физлиц на фондовом рынке "Московской биржи" в июле и июне 2022 года:
|июль
|июнь
|Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета
|20,8 млн
|20,4 млн
|Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке
|1,9 млн
|1,9 млн
|Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями
|77%
|74%
|Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями
|25,7%
|25,2%
|Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты
|26,6%
|10,6%
|Доля частных инвесторов на срочном рынке
|72,7%
|72%
|Кол-во открытых ИИС на конец месяца
|5,6 млн
|Более 5,5 млн
|Оборот по ИИС с начала года
|1,1 трлн руб.
|961,3 млрд руб.
|Доля операций с акциями в обороте по ИИС
|88,5%
|88,7%
|Доля операций с облигациями в обороте по ИИС
|3,8%
|3,5%
|Доля операций с биржевыми фондами в обороте по ИИС
|7,7%
|7,8%
Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в июле были акции "Газпрома" (28,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (21,7% и 6,2% соответственно), акции "Норникеля" (10,7%), "ЛУКОЙЛа" (8,9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,7%), акции "Яндекса" (5,3%), "Роснефти" (4,8%), "МТС" (4,3%) и "Магнита" (3,7%).
В июле в топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (21%), активы денежного рынка LQDT (16,7%), фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (10,1%), фонды на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" SBMX (9,7%) и EQMX (9,4%), фонд инвестиций в золотые слитки GOLD (8,2%), в золото TGLD (8%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (7,6%), в акции, облигации и физическое золото TEUR (4,7%), фонд на Индекс корпоративных облигаций Московской биржи OBLG (4,5%).