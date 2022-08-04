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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Evraz оценил экспортный дисконт на отдельные виды российской стали в $40-80/т

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Evraz оценивает экспортный дисконт на некоторые виды российской стальной продукции в диапазоне $40-80 за тонну, говорится в отчете компании.

"Учитывая тот факт, что российская металлургическая отрасль во многом экспортоориентирована, санкции существенно сократили экспортный потенциал страны, в том числе из-за логистических ограничений и инфраструктурных проблем. Кроме того, санкционное давление способствовало тому, что российская стальная продукция продается с дисконтом, а также осложняются расчеты с иностранными клиентами", - сообщает компания.

Загрузка мощностей Evraz в I полугодии была близка к 90%. Компания ожидает, что трудности с поставками на внешние рынки сохранятся в ближайшие месяцы, и продолжает работать над изменением структуры продаж и каналов поставок.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 года, является Роман Абрамович (владеет 28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют соответственно 19,32% и 9,65% капитала. В марте Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем ЕС.

Evraz
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