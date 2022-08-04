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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Участникам финрынка могут предложить делать взносы в фонд поддержки на случай форс-мажоров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - События последних месяцев, существенно видоизменившие российский финансовый рынок, подтолкнули Банк России к мысли о создании специального механизма защиты на случай форс-мажора.

В данный момент экстренные меры не нужны, повторил ЦБ в опубликованном для общественных обсуждений документе ранее уже озвученный тезис: "финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте", и "системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется".

Однако, отмечает регулятор, "ситуация на финансовом рынке и в экономике может изменяться под влиянием внешних негативных факторов".

"В случае их реализации не исключено, что наряду с помощью собственников финансовых организаций потребуется системная поддержка финансового сектора, которая может быть оказана в различных формах в зависимости от масштаба проблем - как в виде прямой докапитализации через приобретение акций и (или) субординированных обязательств, так и в форме предоставления капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации. Для этих целей Банк России может рассмотреть вопрос о целесообразности создания автономного фонда поддержки финансового/банковского сектора, формируемого за счет отчислений финансовых посредников (по аналогии с фондом страхования вкладов)", - сказано в документе.

При этом поддержка будет предоставляться только в том случае, если потери финансовых организаций связаны с форс-мажорными обстоятельствами, а не являются следствием применявшихся ранее рисковых бизнес-моделей, подчеркивает ЦБ. "Меры поддержки не должны покрывать убытки, возникшие вследствие неэффективной политики собственников отдельных финансовых организаций, тем самым ухудшая конкурентные позиции тех финансовых посредников, которые применяли более осмотрительный и взвешенный подход к управлению рисками", - пишет Банк России.

Банк России
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