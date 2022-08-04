ЦБ может временно заморозить надбавки к капиталу банков, чтобы подстегнуть кредитование

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Банк России для стимулирования банковского кредитования может временно заморозить или снизить надбавки к капиталу, которые ранее позволили накопить буфер капитала и демпфировать влияние негативных факторов на финансовый сектор.

Такое предложение прописано в документе о ключевых направлениях развития финансового рынка в условиях санкций, он опубликован для обсуждения.

Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. В настоящее время системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется. Отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников.

ЦБ указал, что выход из регуляторных послаблений может быть постепенным при обеспечении соответствующего контроля рисков в финансовом секторе. "При этом, чтобы у банков была возможность наращивать кредитование, вероятно, потребуется предусмотреть временную заморозку или снижение надбавок к капиталу, которые ранее позволили накопить буфер капитала и демпфировать влияние негативных факторов на финансовый сектор", - говорится в документе.

Одновременно, по мнению ЦБ, необходимо дополнительно настроить регулирование, чтобы ограничить рост кредитов с повышенными рисками. Так, для их купирования в сегменте необеспеченного потребительского кредитования (где был ранее сформирован основной объем макропруденциального буфера капитала) в первую очередь будет использоваться новый инструмент - макропруденциальные лимиты, а не меры, усиливающие нагрузку на капитал, что будет способствовать сохранению потенциала кредитования экономики.

Чтобы дестимулировать рискованное кредитование в других сегментах (в частности валютного корпоративного кредитования), ЦБ продолжит использовать систему макропруденциальных надбавок.