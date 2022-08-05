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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повысится до 5219 руб. за тонну

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 10 августа повысится почти на 13%, до 5 219,6 рубля с 4 626,8 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень вырастет до 3 504,9 рубля с 2 945,4 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 802,8 рубля с 3 311,4 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 16 августа включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $364,9 за тонну на пшеницу ($371,9 неделей ранее), $310,6 - на ячмень ($311,2), $317,6 - на кукурузу ($320,2).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте РФ, устанавливаемый Центральным банком РФ за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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