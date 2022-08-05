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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

LSE увеличила полугодовую доналоговую прибыль в 1,7 раза

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), в первом полугодии 2022 года нарастил доналоговую прибыль в 1,7 раза, до 803 млн фунтов стерлингов ($974 млн) с 463 млн фунтов годом ранее.

Совокупная прибыль без учета отложенных доходов выросла на 6,2% и составила 3,57 млрд фунтов, говорится в отчетности компании. При этом показатель без учета влияния российско-украинского конфликта продемонстрировал рост на 7%.

Ранее LSE приостановила предоставление услуг трейдинга и банкинга в России.

Совет директоров компании утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 31,7 пенса на акцию, что на 27% больше прошлого года.

Кроме того, LSEG сообщила о начале программы обратного выкупа акций на сумму 750 млн фунтов. Выкуп стартует в день объявления и продлится год.

Капитализация LSEG с начала 2022 года увеличилась почти на 21%, до 41,9 млрд фунтов.

LSE Лондон Великобритания LSEG
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