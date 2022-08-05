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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Рубль завершил торги пятницы небольшим снижением к доллару и евро

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного повысились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль слегка понизился к бивалютной корзине в последний день недели на закрытии позиций и общемировом снижении интереса к риску на опасениях более скорого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системой (ФРС).

Курс доллара США составил 60,58 руб./$1 в 19:00, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,54 руб./EUR1, подорожав на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,45 копейки - до 61,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подешевел к доллару и евро в пятницу на закрытии позиций перед выходными днями и общемировом снижении интереса к риску из-за опасений более скорого ужесточения ДКП американским центробанком. Данные существенно превзошли ожидания, в результате доллар вырос к большинству мировых валют.

В июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 528 тыс., свидетельствуют данные Минтруда страны. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель повысился на 398 тыс., а не на 372 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 250 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6%, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $32,27, в июне повышение составило 0,4%, а не 0,3%, как было объявлено ранее. В годовом выражении оплата труда повысилась на 5,2%, как и месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе в июле уменьшилась до 62,1% с 62,2% в июне. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,6 часа.

Обсуждение обновленной конструкции бюджетного правила, проект которой Минфин РФ внес в правительство в середине июля, пока не закончено, сообщил в пятницу "Интерфаксу" федеральный чиновник, знакомый с ходом дискуссий. "Работа над бюджетным правилом продолжается. До конца параметры еще не согласованы", - сказал он, отвечая на вопрос, согласовано ли бюджетное правило в представленном Минфином варианте.

О том, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе, рассказал на съезде РСПП 29 июня глава Минфина Антон Силуанов. Он сообщил, что на курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять посредством нового правила, при этом интервенции осуществлять через валюты дружественных стран.

Нефть

Цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером после выхода сильных данных по рынку труда США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в пятницу составляет $95,49 за баррель, что на 1,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,72 за баррель, что на 1,33% больше итогового значения предыдущей сессии.

С начала недели нефтяные котировки упали более чем на 8%: Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,8%. Главным опасением для трейдеров в последнее время стали риски глобальной рецессии и сокращения спроса на топливо на фоне роста процентных ставок и высокой инфляции. Беспокойство усилилось в четверг, после того как Банк Англии поднял ключевую ставку максимальным за 27 лет шагом в 50 б.п., до 1,75% годовых. Регулятор спрогнозировал также, что экономика Великобритании войдет в рецессию, которая продлится 15 месяцев, в четвертом квартале.

Курсы валют

"Российский рубль сегодня показал небольшое снижение - до 60,5 руб. за доллар. На рубль оказало негативное влияние падение котировок нефти - Brent значительную часть дня торговалась сегодня ниже $100 за баррель, а с начала недели "черное золото" растеряло 10%. Такому сентименту способствуют растущие риски замедления крупнейших экономик мира на фоне ужесточения денежно-кредитных условий основными центральными банками мира и ухудшения потребительских настроений", - отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,16 копейки, до 60,3696 руб./$1, и увеличил курс евро на 27,38 копейки, до 61,361 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 6,45 копейки по отношению к четвергу и составил 60,3116 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 10,86 копейки и составил 60,3816 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 737,995 млн, из которых $743,944 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 004,051 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 23,59 копейки, до 61,345 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 21,65 копейки, до 61,3359 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 521,182 млн, из которых EUR265,704 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд255,478 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,3% годовых. Ставка на срок 1 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,36% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 8,4% и 8,42% годовых соответственно.

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