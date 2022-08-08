"Русагро" во II квартале получила 1,78 млрд рублей чистого убытка

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" закончила по итогам II квартала 2022 года получила 1,775 млрд рублей чистого убытка против прибыли в 11,074 млрд рублей годом ранее.

Скорректированная EBITDA при этом выросла на 25%, до 13,645 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 21% против 20% годом ранее, сообщила компания.

Валовая прибыль "Русагро" увеличилась на 22%, до 17,428 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 27% с 26% годом ранее.

Выручка увеличилась на 21%, до 65,724 млрд рублей.

"Во II квартале 2022 года "Русагро" продемонстрировала рост выручки и скорректированного показателя EBITDA, в то время как чистая прибыль уменьшилась из-за убытков от курсовых разниц", - прокомментировал через пресс-службу гендиректор группы Тимур Липатов.

По его словам, рост выручки на 21% был обусловлен повышением объемов продаж в сахарном и мясном бизнес-направлениях, но был частично нивелирован увеличением расходов. В результате рентабельность скорректированной EBITDA поднялась незначительно - на 1 процентный пункт.

Чистый убыток "Русагро" от курсовых разниц во II квартале составил 11,723 млрд рублей по сравнению с прибылью в размере 60 млн рублей годом ранее. В результате чистые финансовые расходы компании составили 11,56 млрд рублей (во II квартале 2021 года "Русагро" получила чистый финансовый доход в размере 546 млн рублей).

По итогам первого полугодия чистая прибыль "Русагро" сократилась до 166 млн рублей с 17,6 млрд рублей в январе-июне 2021 года. Скорректированная EBITDA повысилась на 36%, до 30,158 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 24% против 21% годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 34%, до 32,586 млрд рублей, валовая маржа составила 26% против 23% год назад. Выручка группы за первое полугодие выросла на 22%, до 127,23 млрд рублей.

CAPEX "Русагро" по итогам полугодия сократился до 4,627 млрд рублей с 6,222 млрд рублей в январе-июне прошлого года. Инвестиции в мясном дивизионе в размере 2,233 млрд рублей (2,846 млрд рублей годом ранее) были связаны в основном с проектом на Дальнем Востоке. Капзатраты в сельскохозяйственном сегменте в сумме 1,431 млрд рублей (911 млн рублей годом ранее), в масложировом сегменте в сумме 770 млн рублей (2,11 млрд рублей за исключением приобретения активов группы "Солнечные продукты") и сахарном сегменте в сумме 193 млн рублей (355 млн рублей) в основном относились к приобретению машин и оборудования для поддержания и обновления производственных фондов.

Общий долг "Русагро" вырос на 14% по сравнению с показателем на конец 2021 года, до 196,641 млрд рублей на конец июня. Чистый долг увеличился на 35%, до 98,973 млрд рублей, в результате роста краткосрочных кредитов и займов. Соотношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 1,76х по сравнению с 1,53х на конец декабря.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина.