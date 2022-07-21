Субсидии на билеты снизили цены на туры на Дальний Восток до 41 тысячи рублей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - За счет программы Ростуризма по субсидированию туристических поездок на Дальний Восток, минимальная цена тура во Владивосток снизилась до 49 тысяч рублей на человека, а на Сахалин - до 41 тысячи рублей, отметил туроператор FUN&SUN.

Компания сообщила, что во Владивосток прибыли первые его клиенты, купившие путевки в рамках этой программы. 23 июля первые туристы в рамках программы приедут на Сахалин, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

FUN&SUN собирается отправлять туристов из Москвы во Владивосток раз в неделю, на самолетах "Аэрофлота", с вылетом по средам и прилетом в четверг.

"На Сахалин рейсы из Москвы выполняет "Аэрофлот" по пятницам с прибытием в субботу, из Екатеринбурга по субботам будут летать "Уральские авиалинии", - добавили в компании.

Также FUN&SUN выполняет полетные программы на Камчатку и в Бурятию к озеру Байкал.