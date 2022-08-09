Продлен срок оферты миноритариям Qiwi о выкупе у них акций

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Компания Dalliance Services Company, подконтрольная основному владельцу группы Qiwi Сергею Солонину, продлила срок действия тендерного предложения на выкуп акций группы.

Как говорится в материалах Qiwi, срок действия предложения на выкуп ее акций у миноритариев продлен до 00:00 по нью-йоркскому времени 26 августа 2022 года. До этого он истекал в полночь 15 августа 2022 года.

По состоянию на 18:00 по нью-йоркскому времени 5 августа 2022 года акции Qiwi в рамках оферты не выставлялись, отмечается в материалах группы.

Dalliance Services Company 19 июля пересмотрела параметры выкупа акций группы. Компания планирует приобрести до 10 млн акций класса В или американских депозитарных расписок (ADR) (19,1% акций класса В, или 15,9% от уставного капитала) по цене $2,5 за одну акцию. До этого компания Солонина предложила акционерам Qiwi выкупить у них акции по цене от $2,2 до $2,7 за штуку.

Ранее сообщалось, что в случае полной подписки по цене $2,5 за одну акцию Dalliance Services Company может воспользоваться опцией увеличения количества выкупаемых акций не более чем на 2% от общего числа акций, то есть может купить до 11 045 989 акций (21,1% акций класса В, или 17,6% капитала).

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В номинальной стоимостью 0,0005 евро. Одна акция класса А представляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос.

ADR Qiwi обращаются на Nasdaq, но 28 февраля 2022 года торги по ним были приостановлены. Последняя зарегистрированная цена ADR на этой бирже составляла $5,67 за одну расписку. Стоимость ADR компании по итогам закрытия торгов на "Московской бирже" 18 июля составляла 284,5 рубля за одну расписку (или $5,03 по курсу ЦБ на тот день). Разница между этими ценами и ценой выкупа акций в рамках оферты компании Солонина отражает так называемый дисконт за отсутствие ликвидности из-за сложностей в торговле этими ценными бумагами, отмечается в материалах.

Ранее сообщалось, что Солонин выкупает акции Qiwi в инвестиционных целях.

Предложение Dalliance Services Company о выкупе акций Qiwi реализуется не в рамках программы buyback. Тендерное предложение исходит не от Qiwi, компания и ее совет директоров не выражали свою позицию по тендерному предложению, заявил ранее представитель группы.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин (ему принадлежит 66,6% голосов). Банк "Открытие" владеет 13,7% голосов Qiwi.