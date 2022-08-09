Объем продаж пива в РФ в I полугодии вернулся на уровень 2020 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Объем продаж пива в России в первом полугодии 2022 года составил 356,6 млн декалитров. Это на 1,4% меньше аналогичного показателя за 2021 год и примерно соответствует показателю за первое полугодие 2020 года. Об этом свидетельствуют данные отраслевого отчета, подготовленного Ассоциацией производителей пива (АПП) на основе данных Росалкогольрегулирования, Росстата и Федерального казначейства.

В I квартале было продано 162,5 млн декалитров. За счет активного мая и июня во II квартале удалось реализовать заметно больше – 194,1 млн декалитров.

"Март и апрель для пивоваренной отрасли оказались серьезным вызовом – обрывались наработанные годами цепочки поставок, рубль демонстрировал сильнейшую волатильность, цены выросли буквально на все. Но крупнейшие игроки рынка продемонстрировали хорошие навыки антикризисного менеджмента, не поддавались панике и искали новые возможности даже в такой сложной ситуации", - отметил исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов (его слова приведены в сообщении ассоциации).

Объем производства пива в России в январе-июне составил 410 млн декалитров, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель за последние семь лет.

Сопоставимо выросли акцизные сборы от оборота пива – на 2,4%, до 69,9 млрд рублей (данные Федерального казначейства за январь-май 2021 и 2022 гг.). На пиво приходится 37,9% всех акцизных сборов на алкоголь. При этом на производимую в стране продукцию они увеличились на 4,4%, а на импорт – рухнули на 28,5%.

Средняя потребительская цена за литр пива в июне составила 165,3 рубля, за год она увеличилась почти на 13%. Основной рост пришелся на март-апрель – на фоне скачка инфляции, сложностей с логистикой и падения рубля. Но уже в мае ситуация с ценами стабилизировалась, отметила АПП.

Среднедушевое потребление пива в стране в первом полугодии сократилось на 1% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 24,5 литра на человека.

Доля пива в структуре потребления алкоголя в пересчете на чистый спирт уменьшилась на 1,6 процентного пункта – до 38,6%. Вино потеряло практически столько же – 1,3 п.п. (доля - 11,5%). Крепкий алкоголь, наоборот, прибавил почти 3 п.п. и на него теперь приходится 48,4% в структуре потребления – это наивысший показатель с 2017 года, отмечается в сообщении АПП.

Ассоциация производителей пива объединяет трех крупнейших игроков российского рынка: АО "АБ ИнБев Эфес", ООО "Пивоваренная компания "Балтика" и ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен".