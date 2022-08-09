Минпромторг не видит дефицита лифтов для высотных домов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России сейчас нет дефицита лифтов для высотных домов, мощности российских заводов позволяют полностью закрыть потребности внутреннего рынка, а недостающие узлы будут разработаны к 2023 году, сказал "Интерфаксу" директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Валерий Пивень.

"В настоящее время рынок не испытывает дефицита подъемного оборудования, мощности российских заводов позволяют полностью обеспечить потребность российского рынка в лифтах для высотных домов со скоростью движения до 2,5 метров в секунду. Это лифты для зданий до 40 этажей. Надо отметить, что потребность в таких лифтах (от 2 до 4 м/с) довольно небольшая - 300 штук в год", - уточнил он.

В первом полугодии 2022 года, по данным сайта Федеральной службы по аккредитации, в стране было задекларировано (подтверждено соответствие при вводе в эксплуатацию) почти 15,5 тысячи лифтов, из них 10,5 тысяч производят в России.

Для производства полностью отечественных скоростных лифтов нужно разработать часть узлов, которые пока импортируют и в стране не выпускают. Их разработку стимулировали как уход с рынка западных производителей, так и поддержка научно-исследовательских и конструкторских работ Минпромторгом, сказал Пивень.

По его словам, министерство поддержало проекты в рамках проведения НИОКР по организации производства скоростных пассажирских лифтов нового поколения со скоростью более 2 м/с, систем управления и безредукторных лебедок для них.

"Опытные образцы в настоящее время проходят испытания, идет подготовка к опытному промышленному производству, запланированному на начало 2023 года", - уточнил чиновник.

Он считает, что ценовой фактор не должен воспрепятствовать производству, считают в Минпромторге.

"Из-за роста стоимости металлов и электротехнической продукции с начала 2022 года произошло увеличение стоимости лифтового оборудования. В настоящее время цены поставщиков на металл и металлопродукцию стабилизировались, а себестоимость в мае прошла пик роста и на данный момент мы можем наблюдать ее снижение", - отметил глава департамента.

В начале августа "Коммерсантъ", ссылаясь на даныне Росстата, сообщил, что производство лифтов в России в первом полугодии 2022 года снизилось на 40% в годовом измерении, тогда как раньше росло на 16-18% в год. Среди причин участники рынка называли уход западных производителей и снижение общего объема строительства (и, как следствие, спроса на лифты).

Ранее Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) сообщил о начале производства лифтов для высоток в Москве. Первый высокоскоростной лифт премиум-класса завод проектирует для нового многофункционального научно-образовательного корпуса МГТУ им. Баумана.

На лифты со скоростью движения до 2,5 м/с включительно приходится 99,7% от общего числа всех подъемников, производимых в стране.