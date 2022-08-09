Jusan Bank объяснил отказ принимать тенге от клиентов "дочки" Сбербанка

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Казахстанский Jusan Bank перестал принимать платежи и переводы в тенге от клиентов "дочки" Сбербанка, поскольку структура собственности Jusan обязывает его соблюдать не только законы Казахстана, но и санкционное законодательство США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Поскольку в структуре собственников АО "First Heartland Jusan Bank" есть эндаумент-фонд, зарегистрированный на территории США, банк является субъектом строгого соблюдения не только законодательства Казахстана, но также законодательства США, связанного с санкциями, которые оказывают влияние на деятельность банка и ограничивают его в некоторых операциях, сказал представитель банка.

"На текущий момент мы работаем над тем, чтобы оказать содействие гражданам Казахстана, оказавшимся в сложной ситуации. В Jusan Bank рассматривается вопрос о возможности осуществления некоторых видов операций в национальной валюте от АО ДБ "Сбербанк" в пользу клиентов банка. По итогам принятия решения соответствующая информация будет доведена до населения и заинтересованных лиц", - добавил он.

9 августа Jusan Bank и Forte Bank перестали принимать платежи и переводы в нацвалюте от клиентов "дочки" Сбербанка в Казахстане. При этом ранее стало известно, что управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило срок завершения сделок с казахстанским Сбербанком до 11 октября 2022 года. Казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщало, что Сбербанк в Казахстане в этот период будет работать штатно и клиентам будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений.

В Forte Bank объяснили, что изучили разрешение OFAC на продление операций с "дочкой" Сбербанка и пришли к выводу, что эти операции разрешены только НУХ "Байтерек".

"Учитывая изложенное, руководствуясь внутренней политикой, банком принято решение не проводить операции в любой валюте, если в структуре участников (клиент, контрагент, банк участник и/или иной участник и пр.) имеются лица, включенные в санкционные списки OFAC и комиссии ЕС, в число которых, в том числе, вошла ДО АО "Сбербанк России" (ДБ АО "Сбербанк")", - сообщили в Forte Bank.

Казахстанская "дочка" Сбербанка попала под санкции США в марте. Дочерний банк Сбербанка в Казахстане 7 июля 2022 года планировал провести внеочередное собрание акционеров, где предполагалось обсуждение вопроса о внесении изменений в условия крупной сделки, а именно о сделке по продаже банка, но собрание не было проведено.

Также сообщалось, что казахстанский госхолдинг "Байтерек" ведет переговоры о покупке казахстанской "дочки" Сбербанка и является главным претендентом на актив.