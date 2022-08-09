Компаниям и ИП придется делить с банком риск заморозки "токсичных" валют

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Компании и индивидуальные предприниматели, решившие хранить деньги в "токсичных" валютах, должны разделить с банком риск заморозки средств в случае попадания его под санкции, сообщили журналистам в пресс-службе Банка России.

Так регулятор прокомментировал новый указ президента № 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями", опубликованный 8 августа

Согласно документу, российские банки в случае попадания под санкции и приостановки из-за этого иностранными кредитными организациями выплат по валютным вкладам и счетам смогут ввести аналогичную меру по вкладам и счетам юрлиц (в том числе банков) и индивидуальных предпринимателей в той же валюте. Этим правом российские банки могут воспользоваться в случае введения в отношении них ограничительных мер после публикации нового указа.

"Введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в так называемых токсичных валютах, не накапливать на счетах валютные остатки. Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена. Банки уже предпринимают усилия для того, чтобы юридические лица и ИП переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а указ создает дополнительные стимулы для этого. Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств", - заявили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что нормы о приостановке исполнения российскими банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа (после 8 августа). То есть приостановлены могут быть операции с "новыми" деньгами. И только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа", - отметил Банк России.