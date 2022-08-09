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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022-2023 гг.

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $104,05/барр. до $104,78/барр., следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации ведомства (EIA).

Министерство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год с $93,75/барр. до $95,13/барр.

В то же время, EIA понизило прогноз стоимости нефти марки WTI на 2022 год с $98,79/барр. до $98,7/барр., на 2023 год – с $89,75/барр. до $89,13/барр. Ведомство прогнозирует, что спрэд между марками в следующем году составит в среднем $6/барр., что на $2 больше, чем в июльском прогнозе министерства.

По данным ведомства, рост цен на Brent обусловлен изменением структуры рынка в связи с поиском европейскими странами замены российской нефти. EIA отмечает, что увеличение стоимости Brent привело к сокращению импорта в Азию и удержанию большего объёма нефти данной марки в Европе.

США
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