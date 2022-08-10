Brent подешевела до $95,5 за баррель на ожиданиях транзита через Украину

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки ускорили снижение в среду днем на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

К 12:51 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (0,82%) - до $95,52 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,71 (0,78%) - до $89,79 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,4%, а цена WTI выросла на 0,3%.

Днем 10 августа стало известно, что словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзитные сборы за транспортировку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" по территории Украины. С таким решением согласились украинская и российская стороны. Компании ожидают возобновления поставок в ближайшие дни.

Во вторник стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии.

Опубликованные 9 августа данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США выросли на 2,16 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго США обнародует свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на незначительный рост запасов нефти, менее 100 тысяч баррелей, и на сокращение резервов бензина на 633 тысячи баррелей.