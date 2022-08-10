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В Эстонии начали проектировать первую в стране гидроаккумулирующую электростанцию

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia приступил к предварительному проектированию и подготовке документации по оценке влияния на окружающую среду строительства первой в Эстонии гидроаккумулирующей электростанции мощностью до 225 МВт.

"Насосная гидроэлектростанция, запланированная в промышленной зоне сланцевой шахты "Эстония" в Ида-Вирумаа, представляет собой масштабный проект замкнутого цикла, в котором используются известняковый щебень и закрытые шахтные туннели, созданные при добыче горючего сланца. Станция действует как мощный аккумулятор, помогая обеспечить энергетическую безопасность, а также стабильность энергосистемы при ее запуске", - сообщила пресс-служба концерна.

"Верхний резервуар будет построен на основании из пустой породы, а в качестве нижнего резервуара будет использоваться закрытая шахта. При недостатке электроэнергии вода из верхнего резервуара будет поступать на турбину и далее в нижний резервуар, а когда электричество будет дешевым, вода будет закачиваться обратно", - уточняется в сообщении.

Станция начнет работу в 2026 году. Планируется, что ГАЭС будет способствовать обеспечению энергетической безопасности страны после десинхронизации сетей с энергосистемой России.

"В связи с планируемым не позднее 2026 года подключением к энергосистеме континентальной Европы чрезвычайно важно, чтобы в странах Балтии были созданы необходимые энергетические рынки, производственные и накопительные активы, с помощью которых можно обеспечить надежность поставок. Наша гидроаккумулирующая электростанция в шахте будет готова выйти на рынок в 2025-2026 годах", - сказал через пресс-службу член правления Eesti Energia Маргус Вальс.

"Выработка возобновляемой энергии по своей природе нестабильна, и прогноз производства может сильно отличаться от того, что на самом деле будут производить ветряные и солнечные электростанции. Чтобы справиться с этим, энергосистема должна иметь производственные активы, способные быстро реагировать с целью обеспечения баланса и частоты потребления", - добавил он.

По итогам предварительного проектирования будет уточнен размер и окупаемость инвестиции, а в ходе ОВОС станет ясно, какие экологические требования и условия необходимо учитывать при строительстве.

Как сообщалось, Eesti Energia планирует в 2022-2026 годах инвестировать в развитие около 2,5 млрд евро.

Эстония Eesti Energia Ида-Вирумаа Маргус Вальс
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