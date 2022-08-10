Драгметаллы дешевеют на ухудшении прогнозов от аналитиков Goldman Sachs

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Аналитики американского банка Goldman Sachs ухудшили прогнозы о динамике цен на серебро и золото, из-за чего драгоценные металлы начали умеренно дешеветь на торгах 10 августа.

Декабрьские фьючерсы на золото к 12:27 по Москве дешевели на 0,2%, до $1809,30 за тройскую унцию. Накануне котировки обновили максимум с 29 июня.

Сентябрьские фьючерсы на серебро подешевели на 0,2%, до $20,445 за унцию.

Стоимость палладия снижается на 0,7%, до $2202 за унцию, платины - на 0,2%, до $931 за унцию.

По новому прогнозу аналитиков Goldman Goldman Sachs, средняя стоимость золота на горизонте ближайших трех, шести и 12 месяцев составит $1850, $1950 и $1950 за унцию. Предыдущий прогноз составлял $2100, $2300 и $2500 за унцию соответственно.

Прогнозы цен на серебро были снижены банком до $21, $23 и $25 за унцию, хотя ранее ожидалось, что серебро будет стоить в среднем $30 за унцию на всех указанных временных промежутках.

"Главный вывод состоит в том, что в текущих условиях ужесточения денежно-кредитной политики и устойчивых опасений по поводу рецессии тактическое направление золота будет определяться тем, к чему будут склоняться приоритеты Федрезерва - к борьбе с инфляцией или к поддержке роста", - говорится в сообщении банка.