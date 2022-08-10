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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, увеличила выручку в III финансовом квартале почти в семь раз, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Выручка компании за квартал, который завершился 30 июня, составила 4,43 млрд евро против 649,7 млн евро годом ранее и при ожиданиях аналитиков на уровне 4,3 млрд евро.

Компания сократила убыток до процентных и налоговых выплат до 42,5 млн евро с 748 млн евро годом ранее и подтвердила, что рассчитывает вернуться на прибыльный уровень по этому показателю в текущем году.

Убыток до процентных и налоговых выплат без учета разовых факторов составил 27 млн евро против 669,8 млн евро годом ранее.

TUI сообщила, что объем бронирований на летний сезон в текущем году составил 90% от уровня докризисного 2019 года. Всего 11,5 млн клиентов забронировали туры на лето 2022 года.

Капитализация TUI с начала 2022 года снизилась на 37,5% и составляет порядка 2,66 млрд евро.

TUI Германия
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