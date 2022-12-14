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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Чистый убыток TUI в 2022 фингоду сократился в девять раз

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, резко сократила чистый убыток по итогам 2022 финансового года, однако показатель не оправдал ожиданий рынка.

Чистый убыток компании за финансовый год, который завершился в сентябре, составил 277,3 млн евро по сравнению с 2,47 млрд евро годом ранее. Это обусловлено хорошими результатами летнего сезона. В июле-сентябре компания отправила на отдых 7,6 млн человек, что составляет 93% от уровня допандемийного четвертого квартала 2019 года.

Тем не менее, чистый убыток TUI оказался больше среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в 158 млн евро.

Базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 408,7 млн евро против убытка в 2,08 млрд евро годом ранее.

Выручка выросла практически в четыре раза - до 16,54 млрд евро по сравнению с 4,73 млрд евро. Средний прогноз экспертов предполагал 16,42 млрд евро.

TUI планирует в 2023 фингоду получить существенный рост выручки и базовой EBIT.

Котировки акций туроператора падают на 9% в среду. С начала 2022 года капитализация TUI упала на 42% (до 3 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX снизился на 9,2%.

TUI Германия
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