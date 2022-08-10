Сургутский завод "Газпром переработки" возобновил работу

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Завод по стабилизации конденсата имени В.С.Черномырдина в Сургуте 10 августа возобновил переработку сырья после планового ремонта, сообщает ООО "Газпром переработка". Профилактический ремонт проходил с 1 августа.

На предприятии начался выпуск и отгрузка стабильного конденсата, широкой фракции легких углеводородов, сжиженных углеводородных газов.

"Отгрузка автомобильного бензина и дизельного топлива продолжается из товарных парков, согласно плановым заявкам потребителей. Объекты производства моторных топлив возобновят работу по выпуску товарной продукции после окончания пусковых операций и вывода оборудования на нормальный технологический режим в ближайшие дни", - отмечают в компании.

Накануне на предприятии прошли регламентные операции по приему топливного газа и пара на площадку, включили факельную установку.

За время профилактических работ на предприятии провели диагностику и ремонт технологических трубопроводов, заменили запорную арматуру. Более 30 км труб, находящихся в непрерывной работе, были испытаны на прочность гидравлическим и пневматическим методами. Восстановительные ремонты других объектов предприятия продолжат по графику в условиях действующего производства.

"Газпром переработка" объединяет Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Завод по стабилизации конденсата им. В.С.Черномырдина, Сосногорский, Астраханский, Амурский и Оренбургский ГПЗ, Оренбургский гелиевый завод, а также "Газпром нефтехим Салават".