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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Газпром" на десять дней остановит Сургутский завод стабилизации конденсата

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сургутский завод по стабилизации конденсата с 1 по 10 августа прервет работу для плановой диагностики и ремонта оборудования, сообщило ООО "Газпром переработка", в состав которого входит предприятие.

Десятидневный перерыв в работе предприятия синхронизирован с графиком ремонтов партнерских добычных и газотранспортных подразделений "Газпрома", завода по подготовке конденсата к транспорту (Новый Уренгой), Управления по транспортировке жидких углеводородов (Ноябрьск).

Ранее такие работы проводились в 2014 и в 2006 годах.

"Отгрузка товарной продукции будет осуществляться согласно плановым заявкам потребителей. Необходимый запас, в том числе и моторных топлив, в товарных парках Сургутского ЗСК предусмотрен", - говорится в сообщении.

На заводе проведут гидравлические и пневматические испытания межцеховых трубопроводов, это потребует полной остановки предприятия. Заводские магистрали эксплуатируются непрерывно, их диагностика и ремонт невозможны в условиях действующего производства. Для других технологических объектов допустимо ежегодное техобслуживание с поочерёдной остановкой, отмечается в сообщении.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - создана в 2007 году и объединяет Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, сургутский Завод по стабилизации конденсата им. В.С.Черномырдина, Сосногорский, Астраханский, Амурский и Оренбургский ГПЗ, Оренбургский гелиевый завод, а также "Газпром нефтехим Салават".

Газпром Сургут Газпром переработка Уренгой
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