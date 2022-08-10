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Cathay Pacific сократила чистый полугодовой убыток на 34%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Гонконгская Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшая авиакомпания Азии по объему международных перевозок, сократила чистый убыток в первом полугодии на 34%.

Чистый убыток перевозчика в январе-июне 2022 года сократился до 5 млрд гонконгских долларов ($636,9 млн) с 7,57 млрд долларов годом ранее.

Выручка Cathay Pacific подскочила до 18,55 млрд долларов с 15,85 млрд долларов.

Число пассажиров, перевезенных авиакомпанией в первом полугодии, более чем удвоилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 335 тысяч человек. Загруженность рейсов поднялась до 59,2% с 18,9% годом ранее.

Cathay Pacific отметила, что смогла возобновить рейсы по некоторым направлениям благодаря изменениям в ограничительных нормах в Гонконге, связанных с распространением коронавируса.

Авиакомпания ожидает повышения спроса на воздушные перевозки во втором полугодии на фоне снятия коронавирусных ограничений.

Cathay Pacific Гонконг Азия
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