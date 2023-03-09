Авиакомпания Cathay Pacific в 2022 году увеличила чистый убыток на 18%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Гонконгская Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшая авиакомпания Азии по объему международных перевозок, в 2022 году увеличила чистый убыток более чем на 18% - до 6,548 млрд гонконгских долларов ($834,4 млн) по сравнению с убытком в 5,527 млрд долларов в 2021 году.

Годовая выручка перевозчика выросла на 12% и достигла 51,036 млрд долларов против 45,587 млрд долларов в 2021 году.

Средний прогноз аналитиков для прибыли составлял 4,86 млрд долларов, для выручки - 54,22 млрд долларов, сообщал FactSet.

В 2022 году авиакомпания перевезла 2,804 млн пассажиров по сравнению с 717 тысячами годом ранее. Загруженность рейсов поднялась до 73,6% с 31,1%. Объем грузовых перевозок сократился на 13,4% - до 1,154 млн тонн.

Cathay Pacific сообщила, что в конце прошлого года пассажирские перевозки составляли около 70% от допандемийного показателя, возвращение к допандемийному уровню ожидается в 2024 году.

Котировки акций Cathay Pacific снизились на 3,6% по итогам торгов в Гонконге в четверг. Рыночная стоимость авиаперевозчика за последний год увеличилась на 6,8% (до 50,5 млрд долларов), в то время как фондовый индекс Hang Seng потерял 4,6%.