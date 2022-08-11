Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

VK выкупила часть выпуска облигаций на $400 млн с погашением в 2025 году

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK выкупила часть выпуска облигаций на общую сумму в $400 млн со сроком погашения в 2025 году, говорится в финансовом отчете компании за II квартал.

"В июле VK совместно с советниками направила предложения по выкупу в рублях держателям облигаций на территории РФ. На момент отчетности VK выкупила часть выпуска в результате ряда согласованных рыночных сделок. Цель выкупа - снизить финансовые обязательства VK и обеспечить ликвидность держателям облигаций", - говорится в материалах компании.

Точный размер выкупленного пакета облигаций в VK не раскрывают.

Сообщается, что компания намерена продолжить выкуп облигаций на территории РФ.

"Вопросы и порядок реструктуризации облигаций вне российской инфраструктуры и связанные с этим вопросы также активно прорабатываются и обсуждаются с учетом регулярно меняющихся условий, в том числе связанных с валютными ограничениями", - указывает VK.

VK с весны работает над предложениями для бондхолдеров – на фоне наступления права требования досрочного погашения бондов в марте 2022 года.

Это право наступило из-за приостановки торгов акциями компании на LSE с 3 марта 2022 года. По условиям выпуска, бондхолдеры получают право потребовать от компании погасить их облигации, если торги акциями приостанавливаются на 10 и более торговых дней.

Интернет-компания в сентябре 2020 года объявила о размещении старших необеспеченных конвертируемых облигаций на $400 млн под 1,625% со сроком погашения в 2025 году.

VK
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Расписки VK упали на 7,7% после публикации финотчета за II кв.

Пандемия коронавируса

"Спутник V" стал самым экспортируемым препаратом в истории России

Выручка VK во II квартале выросла на 4% до 31,1 млрд рублей

Выручка VK во II квартале выросла на 4% до 31,1 млрд рублей

Дуров пожаловался на Apple из-за задержки "революционного" обновления Telegram

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Кипрский RCB Bank с 8 октября перестанет предоставлять клиентам банковские услуги

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });