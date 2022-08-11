VK выкупила часть выпуска облигаций на $400 млн с погашением в 2025 году

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK выкупила часть выпуска облигаций на общую сумму в $400 млн со сроком погашения в 2025 году, говорится в финансовом отчете компании за II квартал.

"В июле VK совместно с советниками направила предложения по выкупу в рублях держателям облигаций на территории РФ. На момент отчетности VK выкупила часть выпуска в результате ряда согласованных рыночных сделок. Цель выкупа - снизить финансовые обязательства VK и обеспечить ликвидность держателям облигаций", - говорится в материалах компании.

Точный размер выкупленного пакета облигаций в VK не раскрывают.

Сообщается, что компания намерена продолжить выкуп облигаций на территории РФ.

"Вопросы и порядок реструктуризации облигаций вне российской инфраструктуры и связанные с этим вопросы также активно прорабатываются и обсуждаются с учетом регулярно меняющихся условий, в том числе связанных с валютными ограничениями", - указывает VK.

VK с весны работает над предложениями для бондхолдеров – на фоне наступления права требования досрочного погашения бондов в марте 2022 года.

Это право наступило из-за приостановки торгов акциями компании на LSE с 3 марта 2022 года. По условиям выпуска, бондхолдеры получают право потребовать от компании погасить их облигации, если торги акциями приостанавливаются на 10 и более торговых дней.

Интернет-компания в сентябре 2020 года объявила о размещении старших необеспеченных конвертируемых облигаций на $400 млн под 1,625% со сроком погашения в 2025 году.