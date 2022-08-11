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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

"Спутник V" стал самым экспортируемым препаратом в истории России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Двухкомпонентная вакцина от COVID-19 "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"За прошедшие с момента регистрации два года вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России и по праву зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусной инфекцией в мире", - сказал Дмитриев, его слова приводит пресс-служба фонда в четверг.

В РоссииСроки годности вакцин "Спутник V" продлены и составляют от полугода до годаЧитать подробнее

По его словам, безопасность препарата подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения "Спутника V" в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку.

"Для обеспечения массового производства препарата усилиями РФПИ впервые в истории была создана международная сеть производственных партнеров, а также осуществлена локализация выпуска российской вакцины на 27 площадках в 18 странах", - сообщил Дмитриев.

Глава РФПИ напомнил, что по инициативе фонда была также разработана однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".

"Фонд выступил инициатором и профинансировал совместные исследования с другими ведущими производителями вакцин по созданию "вакцинных коктейлей" со "Спутником Лайт". "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин, обеспечивает более высокую защиту против штамма "омикрон" и других мутаций", - отметил он.

РФПИ является основным инвестором в разработку и производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах.

Хроника 09 января 2020 года – 11 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Спутник V коронавирус
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