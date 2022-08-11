Агрохолдинг "Мираторг" получил первый урожай арбузов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов в РФ, в этом году получил первый урожай арбузов.

Как сообщается в пресс-релизе, арбузы сорта "Бонта" F1 вызрели на площади 5 га в Ставропольском крае. Ожидаемый урожай – 250 тонн. В следующем году площади под посадку арбузов могут быть увеличены.

Компания пояснила, что сорт "Бонта" F1 был официально занесен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам.

Холдинг напоминает, что в последние годы он активно развивает овощеводство, растениеводство и семеноводство, увеличивая свой земельный банк и наращивая производственные мощности. Под контролем агрохолдинга находится всего порядка 1 млн га сельхозземель, расположенных в Брянской, Орловской, Белгородской, Курской и других областях. Кроме того, поля компании в Ставропольском крае пригодны для выращивания ранних сельскохозяйственных культур. Для обеспечения продовольственной безопасности "Мираторг", в первую очередь, ориентирован на производство овощей "борщевого набора" (картофель, морковь, свекла, лук, чеснок, капуста).

Как сообщалось, в этом году холдинг планирует вырастить около 140 тыс. тонн овощей, что почти на 50% больше, чем в прошлом году.

"Мираторг" является крупнейшим производителем в РФ свинины, говядины, входит в топ-10 производителей мяса птицы, занимается изготовлением готовых блюд, кулинарной продукции и др. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка".

Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.