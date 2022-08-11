Аналитики ждут падения перевозок российских авиакомпаний на 14% в 2022 году

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в 2022 году смогут перевезти 95 млн человек, что на 14% меньше, чем годом ранее, считают аналитики телеграм-канала "Твердые цифры".

82 млн человек, как ожидается, будет перевезено внутри страны (-6%), 13 млн - на международных рейсах (-42%), говорится в прогнозе.

Глава Минтранса Виталий Савельев говорил ранее, что все российские авиакомпании смогут перевезти в этом году 100 млн человек - это на 10% меньше показателя 2021 года. Для достижения этого показателя власти выделили перевозчикам на компенсацию расходов в апреле-октябре субсидии на 100 млрд руб.

"Учитывая закрытие аэропортов юга (действует с 24 февраля из-за военной операции на Украине - ИФ) и отсутствие субсидий на рейсы внутри РФ в ноябре-декабре 2022 года, мы ожидаем, что авиакомпании не смогут перевезти 100 млн человек в 2022 году", - считают аналитики "Твердых цифр".

Крупнейшая в стране авиационная группа "Аэрофлот", по их данным, в июле этого года перевезла 4,8 млн пассажиров (-7%), в том числе 4,4 млн - внутри страны (+2%), 417 тыс. - за ее пределы (-52%). За 7 месяцев общий пассажиропоток группы составил 22 млн человек (-8%). До введения антироссийских санкций группа "Аэрофлот" (помимо одноименной компании включает "Победу" и "Россию") традиционно занимала около 40% российского рынка авиаперевозок (с учетом пассажиропотока летающих в Россию иностранных компаний).