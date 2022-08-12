Владение "Руссолью" перешло от кипрского офшора резиденту САР на острове Русский

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Новым собственником оренбургского ООО "Руссоль" стала международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Руссоль Лимитед", зарегистрированная на острове Русский в Приморском крае, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Ранее единственным владельцем "Руссоли" явлалась RusSalt Ltd (Кипр).

МКООО "Руссоль Лимитед" внесена в реестр участников специального административного района (САР) на острове Руссский 27 июля, отрасль - деятельность холдинговых компаний.

ООО "Руссоль" - крупнейший частный производитель соли в России. Компания осуществляет добычу на Илецком месторождении каменной соли (Оренбургская область), Баскунчакском месторождении поваренной соли (Астраханская область) и Усольском месторождении поваренной соли (Иркутская область).

"Руссоль" возглавляет Сергей Черный, являющийся совладельцем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Природа" и оренбургского ООО "Орбис". В отчетности ООО "Руссоль" за 2020 год говорилось, что Черный - один из двух бенефициаров компании.

Выручка "Руссоли" в 2021 году составила 9,3 млрд рублей, чистая прибыль - 2,3 млрд рублей.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтениях закон, который смягчает правила регистрации новых международных холдинговых компаний (МХК) в САР и смены ими контролирующих лиц на налоговых резидентов и граждан России, а также обуславливает применение налоговых льгот для МХК принятием управленческих решений непосредственно из России. Изменения направлены на повышение привлекательности САР на островах Русский и Октябрьский.