"Руссоль" не увидела причин для подорожания соли даже при повышенном спросе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В РФ нет оснований для роста цен на соль - даже в связи с повышенным спросом на нее из-за распространения коронавируса. Так считает директор ООО "Руссоль-Северо-запад" Александр Коломеер, мнение которого распространила пресс-служба ФАС России.

"Прозвучавшие прогнозы некоторых экспертов о том, что некоторые солевики могут поднять цены на соль в связи с ростом спроса, ошибочны и не имеют под собой никаких оснований", - сказал он.

По его словам, "издержки предприятий при выпуске соли в связи с текущим повышенным спросом никак не увеличились". "Более того - чем выше объем производства, тем ниже себестоимость. Необоснованно повышать цену в условиях низкой покупательской способности российские предприятия не будут, ведь это может привести к снижению продаж и отрицательным финансовым результатам", - заявил глава предприятия.

Коломеер отметил, что из-за девальвации рубля расходы производителей на оборудование, упаковочные материалы, которые приобретаются за валюту, выросли. Эти факторы приведут к некоторому росту себестоимости соли. "Однако, даже несмотря на них, российские производители сдерживают рост и не повышают отгрузочные цены за счет собственной рентабельности", - сказал он, уточнив, что средняя отпускная цена тонны пищевой соли на заводе составляет 3,5 тыс. рублей и до сих пор является самой низкой на пищевую соль в мире.

Как сообщал "Руспродсоюз", в состав которого входит крупнейший производитель соли "Руссоль", после выхода пятой версии "Временных методических рекомендаций" Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции число заказов на поставки соли от дистрибьюторов выросло на 20%. Это связывалось с тем, что одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Минздравом, является промывка слизистых оболочек носа соляным раствором.

Появились предположения о том, что это приведет к росту цен на соль.

Рынок пищевой соли в РФ за год вырос на 3,5% - с 331,2 тыс. тонн в первом квартале 2019 года до 342,6 тыс. тонн в первом квартале 2020 года. У отдельных компаний годовой рост производства достиг 9%.