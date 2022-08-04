ЦБ РФ предлагает дифференцировать жесткость валютного регулирования по юрисдикции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - При определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют, максимально либерализовав требования к резидентам, а жесткость требований к нерезидентам устанавливать в зависимости от их юрисдикции, полагает Банк России.

"В условиях жестких санкций валютное регулирование должно включать необходимые стимулы для содействия структурной перестройке экономики и внешней торговли. Это особенно важно, учитывая, что из-за ограничительных мер недружественных государств, блокирующих денежные средства и расчеты, в настоящее время на практике возникают множественные сложности и издержки при исполнении внешнеторговых контрактов, которые связаны и с получением денежных средств, и с исполнением обязательств перед контрагентами", - говорится в документе для общественного обсуждения по ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ также отмечает, что при установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности - вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против РФ такие меры.

Относительно либерализации ЦБ отмечает, что она должна быть в отношении дружественных государств. Но при этом Банк России может рассматривать и вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов).