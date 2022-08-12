Huawei впервые с III квартала 2020 года увеличила квартальную выручку

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies Co. впервые с 2020 года нарастила квартальную выручку.

Выручка компании во втором квартале 2022 года составила 170,6 млрд юаней ($25,5 млрд), что на 1,4% больше, чем годом ранее, подсчитала CNBC по данным полугодового отчета Huawei.

В первом квартале выручка Huawei упала почти на 14%. Показатель неуклонно снижался с третьего квартала 2020 года на фоне санкций США, введенных при администрации Дональда Трампа. В 2021 году годовая выручка Huawei продемонстрировала отрицательную динамику впервые в истории компании, упав на 28,5%.

С января по июнь Huawei получила выручку в размере 301,6 млрд юаней, на 5,9% меньше прошлого года. Маржа чистой прибыли составила 5%.

Выручка в сегменте облачных и B2B услуг в отчетном полугодии выросла на 28%, до 54,7 млрд юаней, это наиболее заметный рост среди основных подразделений. Показатель в сегменте телекоммуникационной инфраструктуры поднялся на 4% и составил 142,7 млрд юаней.

Выручка подразделения, продающего смартфоны, рухнула на 25%, до 101,2 млрд юаней.

Полугодовые результаты совпали с прогнозами компании, отметила Huawei в пресс-релизе.

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