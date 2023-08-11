Huawei увеличила выручку в I полугодии на 3,1%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei увеличил выручку на 3,1%, до 310,9 млрд юаней ($43 млрд), говорится в пресс-релизе компании.

Выручка подразделения Huawei по выпуску потребительских устройств повысилась на 2,2%, до 103,5 млрд юаней. Ее рост отмечен впервые после того, как компании был ограничен доступ к глобальным цепочкам поставок из-за введения американских санкций в 2020 году, пишет Financial Times.

Подразделение, выпускающее телекоммуникационное оборудование, в первом полугодии зафиксировало выручку в 167,2 млрд юаней, облачный бизнес - 24,1 млрд.

"Huawei активно инвестирует в создание базовых технологий, следуя за трендами в облигации цифровизации, интеллектуальных технологий и декарбонизации, - комментирует отчетность глава Huawei Сабрина Мэн. - В первом полугодии 2023 года наш бизнес в сфере телекоммуникационного оборудования остался стабильным, а потребительское направление зафиксировало рост".

Маржа чистой прибыли Huawei в первом полугодии выросла до 15% с 5% годом ранее, отмечается в пресс-релизе.