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Huawei в 2021 году сократила выручку на 29% из-за санкций США

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies Co зафиксировала падение выручки по итогам минувшего года на 29% по сравнению с 2020 годом, до 634 млрд юаней ($99,5 млрд) на фоне давления на продажи из-за ограничений со стороны США.

Как говорится в обращении председателя Huawei Гуо Пина по случаю Нового года, компания проходит "ухабистый, но достойный награды" путь, и "2022 год принесет проблем не меньше".

Помимо давления американских санкций на результаты компании, выручка Huawei упала также отчасти из-за продажи операций по производству смартфонов Honor осенью 2020 года.

"В 2021 году, несмотря на все трудности и невзгоды, мы упорно трудились, чтобы создать ценный продукт для наших клиентов", - заявил Гуо Пин.

Трудности вынудили Huawei быстро переключиться на новые направления бизнеса, включая разработку корпоративных ПО, носимых устройств, медицинских технологий и ПО для транспортных средств.

Он также добавил, что сегмент телекоммуникационной связи Huawei продемонстрировал устойчивость, а общие результаты совпали с прогнозами самой компании.

Huawei традиционно не публикует данные о прибыли. Компания является частной и предоставляет финансовую информацию на добровольной основе.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае 2019 года США внесли компанию в "черный список", поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Huawei США

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