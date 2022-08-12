Минцифры допустило снижение расходов населения и бизнеса на связь до минимума

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Минцифры считают, что события в начале 2022 года окажут влияние на развитие телекоммуникационной отрасли и, в частности, сохраняется вероятность сокращения трат населения и бизнеса на услуги связи до минимальных.

Такая оценка дана в документе к тексту проекта постановления правительства "О внесении изменений в раздел I. Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы РФ "Информационное общество", опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Министерство предложило внести изменения в подраздел "Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития РФ или обеспечения национальной безопасности РФ". В новой редакции отмечается, что события 2020-2022 годов существенно повлияли на экономику в целом и сектор информационно-телекоммуникационных технологий в частности.

Пандемия и вызванные ею структурные изменения во всех отраслях экономики "скорее положительно сказались на деятельности операторов связи, заставив их диверсифицировать оказание услуг, а также усилить мощности для передачи трафика данных, возросшего в несколько раз в условиях перехода на дистанционную работу".

Другим фактором, повлиявшим на телекоммуникационную отрасль, в Минцифры назвали "изменение внешних и внутренних условий развития российской экономики в начале 2022 года", причем влияние этих событий будет усиливаться в ближайшей перспективе, прогнозируют в ведомстве.

В Минцифры отмечают, что "внешнеэкономические факторы, а также вынужденное снижение расходов предприятий других секторов экономики и падение доходов населения скажутся на развитии отрасли". "И хотя отказ от привычных услуг связи рассматривается населением только в крайнем случае, а бизнес все более зависим от современных технических средств и услуг связи с условием цифровизации, охватывающей все сферы экономики, сохраняется вероятность сокращения трат населения и бизнеса до минимальных с возможным отказом потребителей от дополнительных сервисов", - говорится в документе.

При этом внешнеэкономические факторы могут оказаться также факторами роста для инфраструктуры отрасли. "Телекоммуникационный рынок достиг насыщения по многим направлениям услуг связи и находится в ожидании новых прорывных проектов или технологий, способных существенно изменить потребительские предпочтения и стать толчком к новому витку роста рынка", - отмечается там.