В Белоруссии товары подорожали за год на 10-20%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что цены на товары в республике за год выросли на 10-20%.

"Товары все, и продовольственные, и непродовольственные, растут примерно одинаково, равномерными темпами. За 12 месяцев от 10 до 20 % подорожали все эти товары", - сказал Богданов в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Министр связал удорожание с инфляцией, которая, отметил он, в настоящее время бьет все возможные рекорды в мире.

"Дорожают логистика, сырье и материалы, энергетика. Конечно, это влияет серьезно и на формирование цен на нашем внутреннем рынке. Хотя правительство предпринимает колоссальные меры по сдерживанию, и сегодня мы единственная страна мира, где контролируются и регулируются более 50% товаров", - подчеркнул Богданов.

Он также заверил в отсутствии какого-либо дефицита на полках белорусских магазинов, так как республика, по его словам, давно уже обеспечила свою продовольственную безопасность.

"Товары, которые попадают под какие-то санкции, - наши импортеры, отмечу, очень здорово сработали и мгновенно переориентировались на другие рынки. Даже в самые тяжелые времена прошлых месяцев мы не испытывали никаких проблем ни с зеленными культурами, ни с овощами. Мгновенно переориентировались", - пояснил Богданов.